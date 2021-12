Metroid Dread kwam in oktober uit voor de Nintendo Switch en wist goed te scoren. Ook onze Chris was erg onder de indruk van het spel. MercurySteam was de ontwikkelaar achter deze titel en heeft nu dus volop de tijd om een nieuw project op te starten, en daar weten we nu de eerste details van.

De Spaanse ontwikkelaar was buiten Metroid Dread ook medeverantwoordelijk voor het in 2017 uitgegeven Metroid: Samus Returns voor de 3DS. Als je de hoop had dat MercurySteam wederom aan de slag zou gaan met de bekende franchise van Nintendo, dan kom je bedrogen uit. Zij zijn namelijk bezig met een geheel nieuwe IP.

Het nieuwe project gaat op het moment door het leven als ‘Project Iron’. Het spel is een ‘dark fantasy action RPG’, die op verschillende platformen zal verschijnen. Welke dit zullen zijn is nog niet bekend. Het voorlopige budget voor deze game is ongeveer $30,7 miljoen.