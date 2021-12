De PlayStation 5 heeft een nieuwe firmware update gehad en hetzelfde geldt ook voor diens kleinere broertje. De firmware van de PlayStation 4 wordt met de nieuwe update naar 9.03 gebracht.

De firmware update van de PlayStation 5 stelde niet heel erg veel voor. Het zorgde voor een verbetering van de console performance, zo gaf de omschrijving aan. Over deze update kunnen we melden dat dit exact hetzelfde is. De update voor de PS4 is met 490MB alleen bijna de helft kleiner dan de nieuwe firmware voor de PS5.