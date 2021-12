PlayStation Japan Asia organiseert jaarlijks een awardshow voor uitgevers en diens games. Dit is een andere awardshow dan je gewend bent van The Game Awards, omdat de uitreikingen van de awards op basis van verkoopprestaties gaat. Dit levert dus jaarlijks een interessante lijst aan winnaars op. Ook gaat het gedeeltelijk om sales in de Aziatische regio.

Desalniettemin is het interessant om te zien welke titels het daar goed hebben gedaan en inmiddels is de show achter de rug, waardoor de winnaars bekend zijn. De volgende titels hebben een award gewonnen voor uitmuntende verkopen:

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Square Enix)

Final Fantasy XIV (Square Enix)

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 (Bandai Namco)

NieR Replicant ver.1.22474487139… (Square Enix)

Tales of Arise (Bandai Namco)

Daarnaast zijn er nog vier andere categorieën. Zo heeft Apex Legends een award gewonnen in de categorie van meeste sales/beste resultaat voor een game die buiten Japan/Azië is ontwikkeld. De best verkopende game wereldwijd, die onafhankelijk in Japan/Azië is ontwikkeld kreeg eveneens een award en dat is Devil May Cry 5 (Capcom). Sakuna: Of Rice and Ruin sleepte de award binnen voor de meeste activiteit tijdens de launch periode van de PlayStation 5.

Bovenop de genoemde awards, is er ook nog een hoofdprijs voor beste resultaten wereldwijd en die zijn uitgereikt aan de uitgevers die verantwoordelijk zijn voor de volgende titels: