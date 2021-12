Onder de categorie ‘het moet niet altijd serieus nieuws zijn’, kunnen we sinds kort de peperkoeken stad van PlayStation helden plaatsen. Jawel, lees dat eens opnieuw als je ons niet gelooft: een peperkoeken stad met PlayStation helden. Hoe dat eruitziet, zie je hieronder.

PlayStation Sweden and @webhallen have teamed up with artist Caroline Eriksson to create an amazing PlayStation gingerbread city! It’s on display at Webhallen Medborgarplatsen in Stockholm and features some familiar faces… @Guerrilla @SonySantaMonica @insomniacgames pic.twitter.com/4UrZXoPVrY

— PlayStation Sverige (@Playstation_SE) December 2, 2021