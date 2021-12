Polyphony Digital en Porsche hebben gisteren tijdens de FIA Gran Turismo World Cup Finales een nieuwe concept auto uit de doeken gedaan, de Porsche Vision Gran Turismo. Deze auto is exclusief voor Gran Turismo ontworpen en met de onthulling van dit model hebben we nu ook de eerste bewegende beelden.

De auto zal niet naar Gran Turismo Sport komen, maar beschikbaar worden gesteld in Gran Turismo 7 zodra die uitkomt. Daarmee is een van de conceptauto’s die in het nieuwe deel zal zitten officieel een feit. Hieronder de introductietrailer en een video waarin het idee en het ontwerpproces van dit model aan bod komen.