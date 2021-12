Heb je een abonnement op PlayStation Now, dan kun je weer aan de slag met nieuw toegevoegde games. Ditmaal worden er vier titels toegevoegd aan de service. Het was al bekend dat Grand Theft Auto III: Definitve Edition beschikbaar zou worden gesteld voor PlayStation Now. De overige drie games zijn: Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, John Wick Hex en Spitlings.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster is, zoals de naam al doet vermoeden, een verbeterde uitgave van het tiende deel en diens vervolg in de populaire RPG-reeks. De originele games kwamen in 2001 en 2003 uit voor de PlayStation 2. John Wick Hex is een action/strategy spel, waarin je als voormalige ‘hitman’ een criminele organisatie probeert op te rollen. Spitlings schotelt een arcade multiplayer titel voor waarin samenwerking vereist is.

Voor Grand Theft Auto III: Definitive Edition geldt dat deze na maandag 31 januari weer uit PlayStation Now zal verdwijnen.