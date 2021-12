Gezien het dinsdag is en ook gelijk de eerste dinsdag van de maand december, heeft PlayStation Plus weer een update gekregen. De titels werden vorige week al aangekondigd en daardoor weten we wat we mogen verwachten. Bij dezen een reminder dat de games online zijn gegaan om te downloaden.

Voor de PlayStation 5 kan je nu Godfall: Challenger Edition binnenhalen, wat een uitgeklede versie is met uitsluitend endgame content. Het betreft dus niet de volledige game, zoals we recent al lieten weten. Daarnaast kun je nu Mortal Shell en LEGO DC Super-Villains voor de PS4 downloaden.

Om het vijfjarige jubileum van PlayStation VR te vieren, kun je ook nog drie titels voor dat platform binnenhalen. Dat zijn The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners en Until You Fall.