Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy waren tot kortgeleden los verkrijgbaar in de PlayStation Store, maar sinds de aankondiging dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection op 28 januari 2022 verschijnt, zijn de losse uitgaves offline gehaald.

Het is niet langer mogelijk om beide games individueel te kopen, wel is het mogelijk om een bundel van de twee games aan te schaffen voor € 39,99. Dit is op zich niet gek, aangezien Sony een upgradepad aanbiedt voor deze bundel naar de PS5-versie en dat voor een tientje.

Bezitters van de individuele games kunnen overigens ook upgraden naar de PS5-collectie en het ziet er naar uit dat dit een tientje per stuk kost. Het is in die zin dan logischer om nu enkel de PS4-bundel aan te bieden, zodat spelers een complete upgrade krijgen.