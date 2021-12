Zo af en toe tonen creatieve koppen hoe een moderne game eruit zou zien op oudere hardware. 64 Bits heeft dit nu gedaan met God of War, die in 2018 uitkwam voor de PlayStation 4.

Het YouTube-kanaal is met een serie bezig, waarin zij verschillende games voorzien van een ‘demake’. De eerste game die deze transformatie heeft ondergaan door 64 Bits is Monster Hunter: World, die als GameBoy Color-game wordt gepresenteerd.

Hun tweede demake is dus God of War van de PS4 en die game is in de onderstaande video te zien als PSOne game.