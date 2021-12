Het ziet er naar uit dat Gun Media veel iconische horrorfilms wil voorzien van games. Na eerder Friday the 13th uitgebracht te hebben, is nu The Texas Chain Saw Massacre aan de beurt.

Er is nog niet heel veel bekend van deze titel, alleen dat het gaat om een asymmetrische horrorgame. Waarschijnlijk zal dit in dezelfde trend zijn als het eerder genoemde Friday The 13th, waarin één speler als de ‘bad guy’ – wat in deze game Leatherface zal zijn – speelt die iedereen wil ombrengen en de anderen moeten ontsnappen, vergelijkbaar met de game Dead by Daylight.

Wanneer The Texas Chain Saw Massacre uit zal komen en voor welke platformen, is voorlopig nog in nevelen gehuld. Wel is er een trailer beschikbaar gesteld. Deze laat niets van de game zien, maar we willen hem jullie toch niet onthouden.