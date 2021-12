Review | Big Brain Academy: Brain vs. Brain – In een wereld vol hoogtechnologische snufjes, supercomputers, artificiële intelligentie en hyperintelligente robots, blijft het menselijk brein nog steeds de ‘slimste’ leerling van de klas. Jawel, wij hebben als mens nog steeds de grootste capaciteit om kennis in op te slaan en dat danken we allemaal aan dat roze hoopje vet in onze schedelpan. De opslagruimte van ons brein is namelijk eindeloos groot, mede te danken aan meer dan 85 miljard zenuwcellen die op zo’n ingenieuze manier met elkaar in verbinding staan, waardoor we de kleinste details in ons geheugen kunnen opslaan… als we ons brein goed verzorgen tenminste. Heb je nood aan wat oefeningen om die grijze hersenpan terug leven in te blazen of om je zenuwcellen actief te houden tijdens de komende feestdagen? Dan is hier Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Knappe Koppen in het Nederlands) om jou daarmee te helpen!

Zet die hersencellen aan het werk!

Wanneer je Big Brain Academy: Brain vs. Brain opstart, word je begroet door Dr. Lobe, geen onbekende als je eerdere delen in de franchise zou gespeeld hebben. Dit vrolijke ventje blijft volharden in zijn queeste om onze breinen te trainen en zal dit nu ook opnieuw proberen aan de hand van een hoop ‘intellectuele’ activiteiten (lees: minigames). Deze activiteiten worden onderverdeeld in vijf categorieën: visie, geheugen, analyse, rekenen en inzicht. Elke categorie omvat op zijn beurt vier verschillende activiteiten, wat het totaal dus op twintig brengt. (Die rekensom hadden we uiteraard niet kunnen uitrekenen zonder de hulp van Dr. Lobe.) De activiteiten zelf zijn meestal erg geslaagd en vormen eigenlijk best wel een uitdaging, wat je niet zou verwachten als je ze voor het eerst ziet.

Een simpel spelletje waarbij je, bijvoorbeeld, blokjes moet tellen, kan je hersenen namelijk behoorlijk wat kraken. Dit komt vooral door de verschillende moeilijkheidsgraden die de game je aanbiedt: de ‘Sprout’ klas is erg makkelijk en vooral gericht op kleinere kinderen, maar de ‘(Super) Elite’ klas zou zelfs Albert Einstein aan het werk zetten. De activiteiten steunen op twee principes: snelheid en accuraatheid. Een random hoopje blokjes tellen wordt plots een helse uitdaging wanneer je de teller almaar lager ziet lopen, waardoor je ook de kalmte in je brein moet zien te bewaren. Elke fout geeft je bovendien strafpunten, dus gokken is niet aan te raden. Je start een activiteit in de laagste klas, maar als je snel en correct antwoordt, ga je telkens een klas omhoog en scoor je meer punten. Als je hiertoe niet in staat bent, dan zal je in de klas blijven die het beste bij je past, wat het geheel erg toegankelijk maakt.

Tikken en vloeken

Dit principe zorgt ervoor dat de activiteiten toch wel verslavend zijn… alhoewel niet elke activiteit even leuk is. Zo is er bijvoorbeeld eentje waarbij er een foto van een dier pixel per pixel op je scherm verschijnt, waarbij je zo snel mogelijk het dier moet zien te herkennen. Dit gaat echter tergend traag in de hogere klassen, waardoor dit veelal een gokfestijn wordt. Of wat dacht je van schaduwvormen die je moet zien te linken aan het correcte object… terwijl die vormen op hoge snelheden over elkaar dansen. Tja, gokken dan maar! Dé minst geslaagde activiteit is misschien wel ‘Get in Shape’, waarbij je de puzzelstukjes van een puzzel moet zien te raden. In de hogere klassen zijn deze puzzels echter zo vreemd gemaakt dat je gewoon tikt op random stukjes en hoopt op het beste. Begrijp ons niet verkeerd: de meeste activiteiten zijn verslavend leuk, maar er doken dus wel enkele ergernissen op.

Een andere ergernis die opdook tijdens het spelen, was de manuele besturing met een controller. Bij elke activiteit dien je immers een antwoord te selecteren op de talloze oefeningen die je voorgeschoteld krijgt, maar dit kan wel eens verkeerd aflopen. Zoals al eerder vermeld, sta je onder constante tijdsdruk, wat ervoor zorgt dat je je antwoord snel wilt selecteren. Een vlotte besturing is dus noodzakelijk, maar de manuele besturing is dat jammer genoeg niet. Je verliest kostbare tijd terwijl je naar het juiste antwoord scrolt en vaak word je genaaid door deze trage besturing waardoor je het verkeerde antwoord selecteert. Gelukkig kan je ook met het touchscreen van de Switch in handheld modus spelen, wat een pak vlotter werkt. Verder is de game technisch helemaal in orde: je krijgt een stabiele framerate van 60fps, zowel handheld als docked en ook visueel is de game prima. De activiteiten worden kleurrijk weergegeven en hebben een resolutie van 1080p (docked) en 720p (handheld), zodat je in elke modus alles in de juiste scherpte kunt zien.

Het grootste brein

Uiteraard is het de bedoeling om je brein te verbeteren, dus het is het doel om te streven naar hogere scores. Zo win je per activiteit dan ook een medaille, gebaseerd op je beste score. Wanneer je op elke activiteit bovendien een felbegeerde gouden medaille hebt binnengehaald, kan je aan de slag met de zogenaamde ‘Super Practice’. Deze modus biedt je dezelfde activiteiten aan, maar je begint direct in een hogere klas, waardoor het niveau direct erg hoog ligt. Daarnaast kan je ook een zogenaamde ‘test’ ondergaan, die één activiteit uit elke categorie op je afgooit, om achteraf een algemene score op je brein te plakken. Je kan al het voorgaande in je eentje spelen, wat leuk is voor even, maar na een tijdje toch wel gaat vervelen. Twintig activiteiten, waarvan enkele niet zo geslaagd zijn, is nu eenmaal te weinig om lang te boeien. Gelukkig zijn er enkele andere zaken die je speelplezier kunnen verlengen.

Ten eerste word je na het voltooien van een activiteit beloond met munten. Nadat je tien munten hebt verzameld, krijg je een random kledingstuk of accessoire voor je avatar en de volledige kledingkast is erg uitgebreid. Je avatar moet er immers piekfijn uitzien, want Brain vs. Brain zet, meer dan de voorgaande delen uit de franchise, erg hard in op het competitieve aspect. Zo kan je een lokaal toernooi opzetten, waarbij je met maximaal vier spelers tegelijk kan strijden om de hoogste score. Leuk hierbij is dat je de moeilijkheidsgraad per speler kan personaliseren, wat opnieuw erg toegankelijk is. Als je met meer dan twee spelers speelt, moet je echter beroep doen op de trage, manuele besturing waar we het eerder over hadden. Als een lokale party dan toch niet zo jouw ding is, kan je ook je brein online gaan meten met de rest van de wereld via ‘Ghost Clash’.

Dit is de online multiplayer modus, waarin jij je plekje op de wereldwijde ranglijst moet proberen te veroveren. Dit verloopt echter niet ‘in realtime’, maar wel aan de hand van zogenaamde ‘ghosts’. Wanneer je een activiteit uitvoert, zal je prestatie worden opgeslagen als een ghost. Hierna kan iemand het opnemen tegen jouw ghost om zo uiteindelijk erachter te komen wie de hoogste score heeft behaald. Ghosts kan je overigens filteren: zo kan je het opnemen tegen vrienden, familie en random brainiacs in de wereld. Erg imposant en diepgaand is het allemaal niet, maar het is wel leuk voor even en het is een welkome aanvulling om ervoor te zorgen dat je je langer bezig kan houden met het beperkte aanbod aan content.

Gereviewd op: Nintendo Switch