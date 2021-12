De PlayStation 5 wordt standaard in het wit geleverd, maar met de afneembare covers is het mogelijk om deze te customizen. Het was zodoende een kwestie van tijd totdat Sony zelf met alternatieve kleuren zou komen en vandaag heeft Sony dit officieel aangekondigd.

Er komen in januari twee verschillende kleuren uit (en later in 2022 nog drie kleuren) en die matchen weer met de verschillende kleuren DualSense controllers. Sony heeft namelijk ook een drietal nieuwe kleuren DualSense controllers aangekondigd in navolging van twee eerdere modellen: Nova Pink, Starlight Blue en Galactic Purple.

De covers zullen zowel beschikbaar zijn voor de digitale PlayStation 5 en de editie met Blu-ray disc drive. Opvallend is echter dat zowel de nieuwe kleuren controllers als de console covers niet voor de Benelux zijn aangekondigd, dus bij interesse zul je dit in het buitenland moeten bestellen of via Direct PlayStation.

Meer details kun je op het PlayStation Blog vinden.