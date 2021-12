Als je van online functionaliteiten gebruik wilt maken in je games, dan is het vereist om te beschikken over een PlayStation Plus abonnement, uitzonderingen daargelaten. Sony heeft zo nu en dan echter een actie waarbij ze die restrictie wegnemen en dat is aankomend weekend weer het geval.

PlayStation laat via Twitter weten dat het vanaf 18 tot en met 19 december mogelijk is om Call of Duty: Vanguard, NBA 2K22 en Grand Theft Auto Online gratis te spelen. Voor deze titels is dus over een tijdspanne van 24 uur geen abonnement vereist.

Het gaat hier echter om PlayStation internationaal, dus het is even de vraag of dit ook voor de Benelux geldt. Naar verwachting wel en bij nieuws plaatsen we een update.