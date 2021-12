Image & Form Games heeft zich de laatste jaren beziggehouden met de SteamWorld-serie. Toch vond de ontwikkelaar het tijd voor wat anders en besloot om een nieuwe IP te maken: The Gunk. IGN is al met de game aan de slag gegaan en heeft een video gemaakt van het eerste kwartier.

The Gunk is een action/adventure waarin je speelt als Rani, die op zoek gaat naar resources op een vreemde planeet. Eenmaal aangekomen blijkt dat alles doordrenkt is van een zwarte substantie, die flora en fauna aantast. Rani probeert deze ‘Gunk’ te verwijderen.

The Gunk zal morgen uitkomen voor de Xbox One, Xbox Series-consoles en pc. Heb je een Xbox Game Pass-abonnement, dan kan je het spel direct zonder betaling downloaden.