Marvel hoopt met Spider-Man: No Way Home het jaar 2021 met een knal af te sluiten en het blijkt dat de filmmakers hebben afgekeken bij de game Spider-Man van Insomniac Games. In een interview met Extraordinerd (zie hieronder) vertelt Tom Holland dat hij natuurlijk de games heeft gespeeld en daar erg veel plezier aan heeft beleefd.

In het interview vraagt men tevens of de games inspiratie hebben geboden tijdens het maken van de film. Holland antwoord dat er één move in de Spider-Man game zit, die ze ook in de film hebben gebruikt en dat het ‘heel cool’ is. Uiteraard geeft hij – omwille van spoilers – geen details over de film en wanneer we deze move mogen aanschouwen, daarvoor zullen we toch echt naar de bioscoop moeten gaan.

Daarover gesproken: Spider-Man: No Way Home is vanaf 16 december op het zilveren scherm te bewonderen.