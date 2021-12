Er gaan al lange tijd geruchten rond dat er gewerkt wordt aan één of meerdere Silent Hill projecten, maar een officiële aankondiging is tot op heden altijd uitgebleven. In een nieuw interview is Keiichiro Toyama, bedenker van Silent Hill, gevraagd hoe hij zou denken over een remake van een van de klassiekers.

Volgens de Japanner, die momenteel werkt aan Slitterhead, is het moeilijker om te realiseren dan bijvoorbeeld een remake van de originele Resident Evil. Dit komt volgens hem doordat het concept van de eerste Silent Hill ouder is. Ook is het geen actiegame en de game in klassieke vorm remaken zou fans niet plezieren.

“I think it would be harder to remake than Biohazard, because the gameplay as a concept is a little older. It’s not an action game where you can just refine the action as in Biohazard. To bring Silent Hill up to current standards or to polish up the graphics, the fans wouldn’t be satisfied.”

“That’s not what it was about – how beautiful it was. I think you’d have to rethink the concept to make it interesting to fans.”