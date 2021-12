Zoals DICE heeft beloofd, is er nu een nieuwe playlist beschikbaar in Battlefield 2042 op de PS5, Xbox Series X|S en pc. In deze nieuwe playlist zullen spelers op deze platformen ook kunnen genieten van de 64-speler variant van Conquest en Breakthrough, maar er zit wel een addertje onder het gras. Deze playlist zal namelijk alleen toegankelijk zijn voor gelimiteerde tijd.

Waar de nieuwe generatie volop gebruikmaakt van de nieuwe rekenkracht en grafische capaciteiten, zo ook Battlefield 2042 waarop het mogelijk is om met in totaal 128 mensen in een lobby te zitten, zijn er toch nog mensen die kleinere matches ook fijn vinden. Voor deze groep spelers heeft DICE deze playlist dus voor gelimiteerde tijd beschikbaar gemaakt. Wees er dus snel bij, want DICE heeft niet gezegd hoe lang de playlist beschikbaar zal zijn.

De 64-speler versies van Conquest en Breakthrough zijn gemakkelijk te starten vanuit het All-Out Warfare menu in Battlefield 2042. Alhoewel de playlist geen permanente toevoeging is, zal dat het misschien wel kunnen worden mocht de modus populair genoeg zijn.