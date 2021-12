Halo-fans mogen in het eerste kwartaal van 2022 genieten van een heuse tv-serie. Je hoeft echter niet op de hoogte te zijn van alles wat er gaande is in het universum wat gecreëerd is door de games en boeken. De tv-serie heeft namelijk zijn eigen verhaallijn en geschiedenis.

Kiki Wolfkill, hoofd van Halo transmedia en entertainment bij 343 Industries, heeft laten weten dat de tv-serie van Halo in principe op zichzelf zal staan. De nieuwe verhaallijn zal als ‘Halo Silver Timeline’ worden aangeduid. Door de tv-serie in een andere tijdlijn plaats te laten vinden, is er veel meer flexibiliteit qua mogelijkheden en creativiteit.

The upcoming Halo TV show now has its own canon status! It falls under something called the "Halo Silver Timeline".

According to @k_wolfkill, this was done to help protect both the Core Canon and the TV show's story, letting each evolve to best suit the medium that they are on. pic.twitter.com/e3YAv5UDUm

— Halopedia (@Halopedia) December 16, 2021