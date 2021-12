PlayStation Plus-abonnees werden in maart van dit jaar verblijdt met de PlayStation 4-versie van Final Fantasy VII Remake. Bij deze game zat normaal een gratis PS5-upgrade inbegrepen, maar dat was met deze editie niet het geval. Square Enix heeft nu via Twitter laten weten dat dit deze week gaat veranderen.

Vanaf aankomende woensdag zal het mogelijk zijn om de PlayStation Plus-versie van Final Fantasy VII Remake te upgraden naar de PlayStation 5-versie. Deze bevat niet de uitbreiding ‘Episode INTERmission’, maar deze kan je overmorgen wel voor bepaalde tijd met 25 procent korting aanschaffen.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021