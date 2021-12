Eén van dé meest geanticipeerde games van 2022 is waarschijnlijk wel Elden Ring, de volgende actie-RPG van FromSoftware. Hidetaka Miyazaki en George R.R. Martin sloegen de handen in elkaar om ons dit nieuwe epische avontuur voor te schotelen. Dankzij het Twitteraccount van PlayStation Game Size weten we nu bovendien al iets meer over de grootte van de game en wanneer we kunnen beginnen met downloaden.

Zoals je kan lezen, gaat de preload van Elden Ring op de PS5 live op 23 februari, met de eigenlijke release van de game op 25 februari. Die preload is overigens niet erg groot: 44.472 gigabytes om precies te zijn. Uiteraard is dit zonder patches gerekend, dus hoogstwaarschijnlijk komt daar op ‘day one’ wel nog wat extra geheugen bij kijken.