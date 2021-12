Tijdens de Summer Game Fest showcase eerder dit jaar, werd de oprichting van Deviation Games aangekondigd. Een studio die onder leiding staat van Treyarch veteranen Dave Anthony en Jason Blundell. Iets later bleek dat deze studio met Sony een samenwerking is aangegaan voor de ontwikkeling van een nieuwe titel.

Sindsdien is het oorverdovend stil geweest, maar met het oog op de feestdagen heeft Deviation Games weer van zich laten horen. In een video blikt Blundell terug op het afgelopen jaar en hij laat weten dat de ontwikkelaar inmiddels meer dan 100 personeelsleden heeft. Ook staan ze op het punt om echt aan hun eerste game te beginnen.

Met andere woorden, de studio is nu definitief gevestigd en men is klaar om het eerste project op te starten. Dit betekent ook dat het nog wel even zal duren vooraleer we er wat van gaan zien, want de kans dat de game in 2022 uitkomt is zo goed als nihil. Desalniettemin is het goed om te horen en zien dat er nu vaart in gaat komen.

De video is best interessant om te kijken, want Blundell legt zijn visie uit met betrekking tot hun nieuwe titel, omdat ze wat anders willen doen dan hetgeen we al tig keren gezien hebben. Details krijgen we niet, maar het klinkt erg boeiend. Check het hieronder.