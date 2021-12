Soulsborne liefhebbers zijn er in allerlei soorten en maten, en wellicht zijn sommigen zelfs zo fanatiek dat ze de lugubere wereld van Dark Souls richting de keukentafel brengen in het gezelschap van vrienden. Steamforged Games bracht eerder al Dark Souls: The Board Game en Dark Souls: The Card Game uit en er wordt nu nog een titel aan dat rijtje toegevoegd.

Via een korte teaser trailer op Twitter toonde de uitgever een eerste glimp van Dark Souls: The Roleplaying Game. In deze trailer horen we de muziek van het titelscherm van Dark Souls III en we zien een paar dobbelstenen, die geheel in het thema van Dark Souls gekleurd zijn. Wat voor game dit precies gaat worden, is nog niet bekend. Wie graag op de hoogte wil blijven van Dark Souls: The Roleplaying Game kan zich daarvoor hier aanmelden.

Hieronder kan je nog de teaser trailer van het nieuwe Dark Souls bordspel bekijken.