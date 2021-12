Relayer is vanaf 24 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De mecha strategy RPG zou in eerste instantie op 17 februari in Japan verschijnen, maar uitgever Clouded Leopard Entertainment en ontwikkelaar Kadokawa Games hebben besloten de game met een maandje uit te stellen en zo een wereldwijde release te bewerkstelligen.

Tevens kondigt men aan dat je straks twee versies van de game kunt aanschaffen. De standaard digitale editie met een adviesprijs van $59,99 en een digitale premium editie voor $74,99, naar verwachting mag je het dollarteken omruilen voor een euroteken. De premium variant bevat – naast de game – tevens de Season Pass, een dynamisch thema voor de PlayStation 4 en de originele soundtrack. Ten slotte kun je de PlayStation 4-versie kosteloos laten upgraden voor de PlayStation 5.