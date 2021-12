Februari komt steeds dichterbij en we komen mondjesmaat ook steeds meer te weten over Horizon: Forbidden West, hoewel Guerrilla Games de grootste verrassingen ongetwijfeld gaat bewaren voor de aankomende release op 18 februari. De Nederlandse studio bulkt in ieder geval van het vertrouwen en schuift de grafische pracht niet onder stoelen of banken.

Maar naast mooie plaatjes moet Forbidden West straks onder de motorkap ook beter aanvoelen. In gesprek met Game Informer (via WCCFTech) vertelt director Ben McCaw dat men het crowdsysteem heeft verbeterd met zaken zoals betere audio en animaties, zodat de steden en dorpen in de game authentieker aanvoelen.

‘We’ve upgraded our civilians and settlements since the last game with an improved crowd system, better animations, and much better audio, so everything should feel a little bit more authentic and lifelike.’

Bovendien zal Aloy meer tijd doorbrengen met belangrijke personages, en dan niet alleen voor de main quest. Bepaalde personages uit side quests zullen niet na een korte afleiding uit de game verdwijnen.

‘The big focus, though, that we wanted to change from the first game to the second, is that you just get to spend more time with key characters. That’s something we tried to do consistently throughout the game. Not just for characters that you meet along the main quest, but also certain side quest characters; they don’t just go away after one quest.’