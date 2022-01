Er gaan al lange tijd geruchten dat Rockstar Games aan een opvolger van Bully werkt, maar ook dat het project meermaals is geannuleerd. De ontwikkelaar zelf is er allesbehalve loslippig over, dus we tasten qua officiële informatie nogal in het duister.

Ook moeten we uitgaan van wat insiders of wat journalisten op basis van bronnen bij de ontwikkelaar melden en ditmaal is het Game Informer die wat informatie deelt. In een uitgebreid bericht deelt men dat Rockstar New England, nadat deze studio door Rockstar werd gekocht, op de ‘next-gen’ remaster van de eerste Bully is gezet.

Ook had deze ontwikkelaar ambitieuze plannen voor het vervolg. Deze zou groter zijn, zou meer personages bevatten en zou een game van het kaliber L.A. Noire en Grand Theft Auto IV zijn. Het is echter nooit echt goed van de grond gekomen, omdat deze studio telkens op andere klussen werd gezet, waaronder het verlenen van assistentie aan Red Dead Redemption en Max Payne 3.

Door de crunch cultuur bij Rockstar Games zorgde dit voor het vertrek van veel ontwikkelaars. Daarnaast werden er ook mensen ontslagen en dit alles heeft uiteindelijk geleid tot het mislukken van het Bully 2 project. En dat is volgens het artikel zonde, aangezien de game zes tot acht uur speelbaar was, maar nog niet klaar om uit te brengen.

Het volledige bericht is veel langer en kan je hier teruglezen, wat zeker de moeite waard is. De korte conclusie is echter dat Bully 2 nooit van de grond is gekomen vanwege de cultuur bij de ontwikkelaar en het gebrek aan mensen om de game echt af te maken.