Er zijn al verschillende geruchten omtrent een tweede deel van Dragon’s Dogma de wereld in geslingerd en eind 2020 dook de game ook op door een cyberaanval, waarbij informatie van Capcom op straat kwam te liggen. De regisseur van Dragon’s Dogma heeft net voor het einde van vorig jaar een tweet de wereld ingestuurd, die wederom de komst van een tweede deel van de actie-RPG doet versterken.

Op 31 december 2021 liet Hideaki Itsuno weten dat er flinke vorderingen zijn gemaakt met zijn nieuwe project. In de laatste maand van 2020 vertelde de regisseur dat zijn nieuwste game nog lang niet klaar was.

Volgens de lijst van games waar Capcom mee bezig was, die in november 2020 buit werd gemaakt door een cyberaanval, stond Dragon’s Dogma 2 gepland voor het tweede kwartaal van 2022. Als je deze tijdslijn langs de gegeven informatie van Itsuno legt, dan komt dat aardig overeen. De kans wordt dan ook steeds groter dat er inderdaad een tweede deel van Dragon’s Dogma in ontwikkeling is.