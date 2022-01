Gamers die stiekem hopen op een spiritueel vervolg op Driveclub door de man achter het origineel, zullen voorlopig hun wens niet in vervulling zien gaan. Regisseur Paul Rustchynsky maakt nu wel deel uit van een nieuwe studio van Avalanche Studios Group en is bezig met een nieuwe titel, maar dat is geen racer.

Rustchynsky heeft op Twitter laten weten dat hij bezig is met een geheel nieuwe IP. Dit is geen racer, dus verwacht geen vervolg op Driveclub of één van de andere racers die de regisseur achter zijn naam heeft staan, zoals MotorStorm of Onrush. Met welke titel Rustchynsky wel bezig is zal in ieder geval dit jaar worden onthuld.