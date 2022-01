In Horizon: Forbidden West zal Aloy een nieuw gebied gaan bezoeken en daar zal ze nieuwe vijanden, omgevingen en natuurlijk stammen aantreffen. Om daar wat meer licht op te laten schijnen, heeft Guerrilla Games een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.

Naast een nieuwe trailer zijn er ook nog drie nieuwe screenshots verschenen, die we eveneens op een rijtje hebben gezet. Horizon: Forbidden West verschijnt op 18 februari voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Meer over de game lees je in dit artikel.