Horizon: Forbidden West komt binnen een maandje dan eindelijk naar onze consoles en er zijn heel wat redenen om ‘hyped’ te zijn voor deze langverwachte sequel. Horizon: Forbidden West krijgt ook heel wat verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger en eentje daarvan is toch wel een interessante.

In de game zal je vaak moeten jagen op specifieke onderdelen door machines af te slachten en deze onderdelen gebruik je dan om je wapens en uitrusting sterker te maken. Niets nieuws zou je denken, maar Horizon: Forbidden West maakt het ons nu nog gemakkelijker om net die specifieke onderdelen te vinden die je zoekt. Regisseur Mathijs de Jonge sprak met Game Informer hierover en wist ons te melden dat je nu zelf quests zal kunnen aanmaken die jou specifieke onderdelen zullen geven als beloning. Daarmee is het gedaan met random rondlopen door de wereld heen en hopen dat je goede drops krijgt, dit systeem betekent het einde van al jouw frustraties. Andere zijmissies zullen bovendien betere beloningen geven, zodat je deze zeker een kans zal geven.

“In [Horizon Zero Dawn], it was more about the metal shards. In this game, we tried to bring the machines and the encounters with the machines more into play, so a lot of the upgrades also cost specific machine resources. You have to go out and hunt specific machines.”