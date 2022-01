The Witcher heeft op Netflix een zeer succesvol eerste seizoen achter de rug en ook het onlangs uitgebrachte tweede seizoen wordt veelvuldig gestreamd. Een derde seizoen is dan ook een logische zet. Eind december waren de makers het script al aan het afronden, nu zijn ze voorbereidingen aan het treffen voor het eigenlijke filmen.

Volgens Redanian Intelligence zit het derde seizoen van The Witcher momenteel in de pre-productiefase. De camera’s beginnen normaal gezien te draaien in maart, als Covid19 of andere problemen niet onverwacht roet in het eten strooien. De wielen zijn achter de schermen alleszins volop aan het draaien. Laat maar komen!