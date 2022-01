Bungie is al een tijdje druk bezig met meerdere games, maar daar is nagenoeg niets over bekend. De ontwikkelaar heeft nu wel een nieuwe kracht aangetrokken voor één van hun onaangekondigde projecten.

Tom Abernathy heeft via Twitter laten weten dat hij gaat werken bij Bungie. Abernathy is niet onbekend in de gamesindustrie. Hij heeft onder andere meegewerkt aan Guild Wars 2 en League of Legends, waar hij voor beide games het verhaal overzag.

Het aantrekken van Abernathy geeft alleen geen hint met wat voor titel(s) Bungie bezig is. De enige aanwijzing die we hebben gehad, is dat er in ieder geval wordt gewerkt aan een ‘sandbox multiplayer actie’-titel.