Het duurt nog dik een maand voordat Horizon: Forbidden West uitkomt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, maar de game lijkt al gelekt te zijn. De afgelopen 24 uur zijn er screenshots van de PS4-versie online verschenen en volgens bronnen van VGC betreft het een vroege build van de game.

Dit wil zeggen dat de beelden die online staan, onvolledig zijn omdat er bepaalde assets en meer missen. De content die op Twitter stond is weer offline gehaald vanwege een claim door de copyright houder, wat eens te meer aangeeft dat het lek inderdaad echt is.

Het is vervelend voor Sony dat de game blijkbaar is gelekt en hoe dit kan is onduidelijk. Desalniettemin gelijk ook een waarschuwing voor eventuele spoilers die kunnen opduiken. Iets soortgelijks gebeurde immers ook met The Last of Us: Part II, waardoor een belangrijk verhalend moment in de game al op straat kwam te liggen voordat de game uit was.