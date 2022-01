Take-Two Interactive heeft een gigantisch bedrag neergelegd om Zynga over te nemen. Je zou denken dat het bedrijf het voorlopig dus even rustig aan zal doen wat betreft het opkopen van nieuwe ontwikkelaars. Alleen is dat niet het geval.

Video Games Chronicle meldt dat Take-Two CEO Strauss Zelnick heeft verteld dat zijn bedrijf de aanpak niet zal veranderen als het gaat om het overnemen van ontwikkelaars. Ze blijven dan ook op zoek naar nieuwe aanwinsten.

“And our approach to acquisition remains the same, which is we’re looking for great teams, great intellectual property, and accretive transactions.”

Dat Take-Two heel wat geld armer is, ziet de CEO niet als een probleem. Ja, de overname heeft heel veel geld gekost, maar er komt hierdoor ook veel geld binnen. Het is dan ook niet nodig om een pauze in te lassen, qua nieuwe aankopen.