Er wordt momenteel erg hard gewerkt achter de schermen bij Square Enix. Eén van de grootste projecten waar de Japanse studio momenteel aan werkt, is waarschijnlijk Final Fantasy XVI, maar er werd eerder al aangegeven dat er momenteel ook een ander groot project in de maak is dat exclusief te spelen zal zijn op de PlayStation 5. Het zal echter waarschijnlijk nog wel even duren vooraleer we meer te horen zullen krijgen over dit mysterieuze project en daar is één grote schuldige voor: Final Fantasy XVI.

Jordan Middler van VGC postte onlangs op resetera zijn visie op de huidige stand van zaken. Volgens hem zou het logisch zijn dat we nog steeds niets gezien hebben van de PS5-titel, aangezien Final Fantasy XVI wat achterloopt op schema. Square Enix wil namelijk wachten met het aankondigen van nieuwe games vooraleer we meer hebben gezien van Final Fantasy XVI, wat momenteel dus nog niet het geval is door talloze vertragingen. Ook kon hij melden dat hun mysterieuze nieuwe game geen game in de Kingdom Hearts franchise zal worden.

Uiteraard is dit geen nieuws uit de officiële mond van Square Enix, dus voorlopig nemen we dit allemaal – je raadt het al – met een korreltje zout. We wachten geduldig af…