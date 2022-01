Het gebeurt meer dan eens dat een succesvolle game vervolgens ‘nagemaakt’ wordt door andere ontwikkelaars. Zo is dat ook het geval met het uiterst vermakelijke Overcooked van Team 17 en door de jaren heen zijn er diverse soortgelijke titels verschenen. Binnenkort zijn we er weer eentje rijker en deze brengt een wel erg specifieke smaak met zich mee.

De extreme carnivoren onder ons kunnen zich namelijk verheugen op een goed stuk vlees in Cannibal Cuisine, want het draait hier om een kannibalenstam die voor hun god Hoochooboo moet koken. De ingrediënten bestaan uit mensen en zo moet je op hen jagen en het goed gekruid voorbereiden. Cannibal Cuisine verscheen eerder al voor pc en Nintendo Switch.

Het is in ieder geval een unieke twist aan de Overcooked formule, zoals je hieronder in de trailer kunt zien. De game verschijnt op 25 januari voor de PlayStation en Xbox.