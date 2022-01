Je kunt Apex Legends al op de PlayStation 5 spelen, alleen speel je dan de PS4-versie door middel van backwards compatibility. Het ziet er echter naar uit dat er binnenkort een native PS5-versie beschikbaar wordt gesteld. PlayStation Game Size heeft in de PSN-database namelijk de PlayStation 5-versie van Apex Legends gevonden. De game zal meer dan 80GB groot zijn.

Wanneer de PS5-editie van de free-to-play shooter uit zal komen is niet bekend. Wel is het zo dat op 8 februari 2022 seizoen 12 van Apex Legends van start gaat. Dit is natuurlijk een prima moment om ook de native PS5-versie beschikbaar te stellen. Bij een officiële aankondiging laten we het weten.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1481938117917564930