Het zijn mooie tijden voor Persona fans. Om de 25ste verjaardag van de franchise te vieren, heeft Atlus namelijk aangekondigd dat we gedurende dit jaar heel wat aankondigingen en verrassingen mogen verwachten. Eerder kregen we al te horen dat Persona 4 Arena Ultimax een remaster zal krijgen en nu is een toch wel erg interessant gerucht opgedoken via insider Nate the Hate.

Volgens hem zou namelijk Persona 6 momenteel in ontwikkeling zijn en dit exclusief voor de PS5. Dit gerucht zou best wel eens kunnen kloppen, aangezien de vorige mainline Persona games, Persona 5 en Persona 5 Royal, ook exclusief uitkwamen op PlayStation. Meer officieel nieuws over Persona 6 zouden we dit jaar nog kunnen verwachten, in het kader van de festiviteiten. Voorlopig houden we echter onze korrels zout nog even bij de hand…