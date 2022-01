Rainbow Six Extraction zal volgende week verschijnen en Ubisoft heeft eerder aangekondigd dat er een wekelijkse modus bijzit, genaamd Maelstrom Protocol. In het normale speltype is het, zoals je hier al kon lezen, de bedoeling om drie doelen te voltooien, alvorens je de missie verlaat. Dit aantal doelen zal verhogen naar negen in deze endgame modus.

Verder is niet alleen het aantal doelen een verschil, je zal ook steeds minder tijd krijgen om je doelen te halen en ook je middelen, zoals munitie, zal je moeilijker en moeilijker kunnen vinden.

Het is het vermelden waard dat het Maelstrom Protocol wekelijks verandert. Dit maakt het mogelijk om je run gedurende een week te perfectioneren, terwijl je uitkijkt naar een nieuwe uitdaging in de volgende week.

Rainbow Six Extraction komt op 20 januari uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game is ook op dag één beschikbaar op Xbox Game Pass en PC Game Pass. Bekijk de onderstaande video voor de volledige uitleg over de wekelijkse modus.