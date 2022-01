Het was oorspronkelijk de bedoeling dat God of War: Ragnarök vorig jaar al in de winkels had moeten liggen, maar Sony Santa Monica besloot toch om de game uit te stellen naar 2022. Sony heeft nu wederom laten weten dat de game echt dit jaar zal verschijnen.

Sony heeft een lijst met games die in 2022 zullen uitkomen gemaakt en daar staat het nieuwste deel in de bekende serie ook tussen. Dit is niet de eerste keer dat Sony laat weten dat God of War: Ragnarök echt dit jaar te spelen zal zijn en waarschijnlijk zal dit ook niet de laatste keer zijn. Het is in ieder geval fijn om te weten dat we niet een jaar hoeven te wachten voordat we met het spel aan de slag kunnen.

Het enige waar het nu nog op wachten is, is een exacte releasedatum. Deze lijkt niet heel erg ver weg te zijn, want de PlayStation-exclusive is in Saoedi-Arabië al van een leeftijdsclassificatie voorzien.