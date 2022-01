Het grootste nieuws van deze week en misschien wel dit jaar is de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De deal kost tijd om rond te breien, maar als alles wil vlotten en goedgekeurd wordt, dan zal deze grote uitgever voor 31 maart 2023 eigendom zijn van Microsoft.

Wat dit voor de games op andere platformen zal betekenen is nog onduidelijk, maar als Microsoft dezelfde route volgt als ze met Bethesda gedaan hebben kan het goed mogelijk zijn dat gamers op de PlayStation of Nintendo Switch voor bepaalde titels buitengesloten worden.

De toekomst zal het ons leren en hetzelfde is van toepassing op de huidige CEO van Activision Blizzard, Bobby Kotick. De veel bekritiseerde topman van Activision Blizzard vanwege buitensporig hoge beloningen terwijl personeel ontslagen wordt, alsook het niet adequaat ingrijpen bij misstanden op de werkvloer heeft ervoor gezorgd dat men hem liever ziet vertrekken dan blijven.

Vooralsnog blijft de topman gewoon aan, dit om het overnameproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De verwachting is echter dat Kotick bij het bedrijf vertrekt zodra de deal eenmaal rond is, zo schrijft The Wall Street Journal. Indien dit klopt, dan krijgen de medewerkers via een omweg toch hun zin, maar er bestaat een goede kans dat Kotick dan met meer dan 370 miljoen dollar wegloopt.

Kotick is een van de grootaandeelhouders van Activision Blizzard, zo had hij op 7 augustus 2021 de beschikking over 3,908,698 aandelen die mogelijk per stuk voor $95 gekocht worden door Microsoft. Dit maakt dat Kotick nog eens extra geld pakt als hij helemaal afstand neemt. Blijft hij aan, dan zal hij direct onder Phil Spencer vallen, de CEO van Microsoft Gaming.