Guerrilla Games doet er alles aan om geen half werk af te leveren met Horizon: Forbidden West. Zo zijn er onder andere verschillende bekende (stem)acteurs gebruikt. Een aantal van hen worden nu voorgesteld in een nieuwe video.

Gisteren kon je bij ons lezen dat Angela Bassett en Carrie-Anne Moss te horen zullen zijn in het vervolg op Horizon: Zero Dawn. Moss vertelt in de nieuwe video meer over haar personage Tilda, die een geheel nieuwe aanwinst voor de serie is. Dit en meer kan je hieronder bekijken.

Horizon: Forbidden West verschijnt op 18 februari voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Meer weten check dan dit artikel.