Er is weer een nieuwe sale online gegaan in de PlayStation Store en dat is een ‘oude bekende’. Het gaat namelijk om de ‘Games voor nog geen € 20,-‘ sale en dat mag wel duidelijk zijn hoe het in elkaar steekt. Alle games, maar ook downloadbare content zijn maximaal € 19,99 geprijsd.

Er zitten behoorlijk scherpe deals tussen, zo scoor je een van de meest uitgebreide edities van Assassin’s Creed: Odyssey voor een scherpe prijs, maar ook The Order 1886 is nu een koopje. De totale sale omvat ruim 500 deals en hieronder een greep uit het aanbod.

Voor alle aanbiedingen kan je hier terecht.

Friday the 13th: The Game – Van €14,49 voor €3,62

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition – Van €84,99 voor €19,54

Rez Infinite – Van €29,99 voor €8,99

Lumines Remastered – Van €14,99 voor €5,99

Mad Max – Van €19,99 voor €6,99

Ratchet & Clank – Van €19,99 voor €9,99

Sid Meier’s Civilization® VI Platinum Edition – Van €49,99 voor €19,99

Dreams – Van €39,99 voor €15,99

Mortal Kombat 11: Aftermath-uitbreiding – Van €39,99 voor €15,99

DiRT Rally 2.0 – Van €29,99 voor €7,49

Unravel Yarny-bundel – Van €29,99 voor €5,99

The Order: 1886 – Van €39,99 voor €13,99

theHunter: Call of the Wild – Van €29,99 voor €8,99

Dishonored Definitive Edition – Van €19,99 voor €9,99

Batman: Arkham Knight Premium Edition – Van €49,99 voor €14,99

Everybody’s Gone to the Rapture – Van €19,99 voor €9,99

DOOM II (Classic) – Van €4,99 voor €2,49

Monster Sanctuary – Van €19,99 voor €6,79

Last Day of June – Van €19,99 voor €4,99

Firewall Zero Hour – Van €29,99 voor €11,99

Yakuza 3 Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Middle-earth: Shadow of War Story Expansion Pass – Van €24,99 voor €4,99

KNACK – Van €19,99 voor €7,99

Devil May Cry HD Collection – Van €29,99 voor €14,99

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – Van €23,99 voor €10,79

