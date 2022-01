Ubisoft gebruikt de Rabbids niet alleen voor games, er zijn ook al een aantal animatieseries gemaakt. Sinds september vorig jaar is daar ook een animatiefilm bijgekomen en binnenkort wordt deze aangeboden op Netflix.

Rabbids Invasion heeft inmiddels al drie seizoenen achter de rug als animatieserie. In september 2021 kwam Rabbids Invasion: Mission to Mars, een heuse animatiefilm, in Frankrijk uit. Op 18 februari zal de film een groter publiek gaan bereiken, want dan is de prent ook te zien op Netflix in onder andere Nederland en België.