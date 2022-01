Er zijn tegenwoordig waanzinnig veel games om te spelen en dus kan het daarom wel fijn zijn om te weten hoeveel tijd je ongeveer kwijt bent aan een titel, voordat je besluit de disc in je console te schuiven. Horizon: Forbidden West staat over een kleine maand op de planning, en we weten nu dat het langverwachte vervolg ongeveer dezelfde speelduur heeft als Zero Dawn.

Dit heeft regisseur Mathijs de Jonge laten weten in een gesprek met Gamepro. Dit betekent dat je ongeveer 25-30 uur bezig bent met het hoofdverhaal, afhankelijk van hoeveel sidequests je onderweg oppakt. Daarover gesproken: mocht je alles in Forbidden West willen afronden, dan zul je volgens de regisseur ‘enkele honderden uren’ bezig zijn, aldus onderstaande tweet van Joe Miller.

Horizon: Forbidden West is vanaf 18 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.