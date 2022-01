Voor de fans van de Dynasty Warriors franchise is het op 15 februari smullen geblazen, want dan verschijnt het nieuwste deel in de schappen. Afgelopen jaar werd er in november al een demo vrijgegeven, maar het ging toen om een Japanse demo die je enkel met een Japans account kon bemachtigen. Koei Tecmo heeft nu ook een Engelstalige demo van Dynasty Warriors 9: Empires uitgebracht.

De demo is beschikbaar op de PlayStation 4 en PlayStation 5, en deze Engelstalige versie zal ongeveer 10GB aan geheugen kosten. In deze demo kan je aan de slag met grootschalige gevechten en hierin zullen ook nieuwe features voorkomen. Zo kan je de nieuwe belegering mechanics leren kennen en je kunt daarnaast ook de uitgebreide character creation uitproberen. Jouw creatie zal je ook kunnen overzetten naar de uiteindelijke game.

Via de onderstaande links kan je de demo van Dynasty Warriors 9: Empires downloaden.