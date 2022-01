Over een paar weken verschijnt Horizon: Forbidden West voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Daarmee mogen we de eerste grote (nieuwe) exclusieve game van het jaar op de PlayStation verwachten en vandaag goed nieuws: de game is goud gegaan.

Via Twitter laat Guerrilla weten dat de game deze belangrijke status bereikt heeft, dit betekent immers dat de game is afgerond en gedrukt kan worden op discs. Daarmee is de releasedatum van 18 februari 2022 ook min of meer een gegarandeerde zekerheid.

Guerrilla Games zal ongetwijfeld tot aan de release nog aan een day one patch werken, maar daarover zijn verder geen details gedeeld.