Arcadehallen zijn in de Benelux min of meer uitgestorven, maar in Japan is het nog altijd een ding. Een van de leveranciers en exploitanten daar is natuurlijk SEGA. Zo hebben zij in heel het land allerlei arcadekasten uitgestald staan in onder andere eigen arcadehallen. Niet voor lang meer zo blijkt.

SEGA Sammy heeft aangekondigd dat ze de resterende 14.9% van z’n SEGA Entertainment divisie gaat verkopen aan Genda Inc. Dit wil zeggen dat ze hun aandeel in deze tak overdragen aan het andere bedrijf, dat al sinds 2020 voor 85.1% eigenaar is van deze divisie.

Dit betekent in de praktijk dat SEGA Entertainment omgedoopt zal worden naar Genda GiGO Entertainment, waarbij de merknaam SEGA aangepast wordt naar GiGO. Het gevolg hiervan is dat de naam SEGA in z’n geheel als naamvoering uit de arcadehallen van Japan zal verdwijnen.

Dit volgt op het sluiten van de beroemde SEGA arcadehal in Akihabara, die vanwege de pandemie in 2020 op slot ging. SEGA trekt zich dus steeds meer terug uit deze business en hoewel de content blijft voortleven, voelt het toch als een verlies van een oudgediende.

De verwachting is wel dat SEGA gewoon arcadekasten blijft maken en verkopen, ze trekken met deze move voornamelijk hun handen van het runnen van arcadehallen af.