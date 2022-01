Sinds gisteren ligt Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor de PlayStation 5 in de winkels. Deze bevat remasters van Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy. Een nieuwe video vergelijkt deze bundel nu met de originele games.

ElAnalistaDeBits maakt regelmatig video’s, waarin diverse versies van games met elkaar vergeleken worden en dat is nu ook het geval. Zo worden de twee games uit de bundel vergeleken op de PlayStation 4, de PlayStation 4 Pro en de PlayStation 5. De verschillen hiertussen kan je hieronder checken.