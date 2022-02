Op deze eerste dag van de nieuwe maand gaan ook gelijk de PlayStation Plus games live, gezien het dinsdag is. Sony kondigde vorige week al aan wat er op de planning stond en het zijn geen verkeerde titels om eens te spelen. Via deze weg willen we je laten weten dat de games in kwestie zojuist online zijn gegaan als onderdeel van PlayStation Plus.

Oftewel, je kunt de drie games die bij je abonnement inbegrepen zitten nu downloaden. Voor Planet Coaster: Console Edition (PS5) kan je hier terecht. Als je wilt knokken in EA Sports UFC 4 (PS4) dien je hier te klikken en voor Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4) zit je hier goed.

Je PlayStation Plus abonnement verlengen of een lidmaatschap aanschaffen? Dan kan je hier terecht.