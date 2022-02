Vorig jaar oktober verscheen er een nieuw deel in de The Dark Pictures-serie, namelijk House of Ashes. Als je deze game reserveerde, kreeg je er extra content bij en deze content is nu door middel van een nieuwe update voor iedereen beschikbaar gesteld.

Het gaat om de ‘Curator’s Cut’, die nu door iedereen te spelen is die House of Ashes heeft gekocht. Hiermee speel je het spel vanuit een ander perspectief, speel je in sommige scènes met andere personages en er zijn nieuwe keuzes om te maken, die op hun beurt weer voor andere uitkomsten kunnen zorgen.

Om van de Curator’s Cut te kunnen genieten, moet je de game wel eerst op de normale manier uitspelen. Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat alle spelers de beschikking krijgen over de ‘Friend’s Pass’, waarmee het mogelijk is de game eenmalig kosteloos met iemand samen te doorlopen zonder de game extra aan te hoeven schaffen.

“All existing owners of any of the three entries in the series, Man of Medan, Little Hope or House of Ashes, will gain access to a free Friend’s Pass – enabling players to experience one full playthrough of that game via Multiplayer Shared Story mode with a friend who does not own the game.

The House of Ashes Curator’s Cut is now free for everyone! Originally released as a pre-order DLC bonus, the Curator’s Cut can now be unlocked for all players once they have completed a playthrough of the game in theatrical (normal) mode.

The mode allows players to replay the game from a different perspective, with different playable characters in certain scenes, new choices, new outcomes and frightening new deaths.”